شكرا لقرائتكم ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم مباراتين ضمن مباريات الدورى الممتاز، حيث التقى المصرى وبتروجت، وانبى والمقاولون العرب.

وجاء ترتيب البطولة بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019.



ترتيب الدورى المصرى اليوم الأربعاء

انبى والمقاولون العرب يتعادل سلبيا

تعادل فريقا إنبى والمقاولون العرب سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للدورى .

جاءت المباراة فقيرة فنيا من جانب الفريقين وبالرغم من حاجة إنبى للثلاث نقاط للهروب من دوامة الهبوط إلا أن لاعبوها افتقدوا للمسة الأخيرة ومالوا للدفاع طيلة المباراة ، فى الوقت الذى ظهر فيه لاعبو المقاولون بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول الذين أضاعوا فيه لاعبى الذئاب العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى إنبى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 21 نقطة فى المركز الرابع عشر ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 28 فى المركز الخامس .

المصرى يعبر بتروجت فى الدورى

فاز فريق المصرى على نظيره بتروجت، بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى.

انحصر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين، ولم يستطع أى منهما فرض سيطرته على مجريات اللقاء كما لم يهدد أحدهما الأخر بفرص خطيرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، تحسن أداء فريق المصرى ونجح محمد عبد اللطيف جريندو من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد بتروجت عند 15 نقطة فى المركز الأخير.