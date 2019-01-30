شكرا لقرائتكم متعة التشجيع.. جماهير الأهلى والزمالك فى صالة البطولة العربية للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد عدد كبير من جماهير القطبين الأهلى والزمالك لمساندة فريقهما فى المباريات المقامة حاليا بالبطولة العربية للكرة الطائرة. وتواجد الجماهير عدد كبير من المساندين للقطبين فى واحدة من المشاهد المؤثرة للرياضة المصرية وحضور الجماهير فى الملاعب. وتشهد البطولة العربية للكرة الطائرة اليوم مواجهة خالصة بين الأهلى وسبورتينج، بينما استطاع الزمالك الفوز على الدفاع الجديدى المغربى.

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