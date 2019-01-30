شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 الشرطة العراقى يرفض رحيل "ميمى" لليوفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على أتلانتا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، فى دور الثمانية من كأس إيطاليا.

الشرطة العراقى يرفض عرض يوفنتوس للتعاقد مع مهند على

رفضت إدارة نادى الشرطة العراقى فى بيان رسمى إنتقال اللاعب الشاب مهند على الشهير بـ"ميمى" إلى يوفنتوس، وذلك لقلة المبلغ المعروض كما أكد النادى العراقى.

وكان مهند على صاحب الـ 18 عاما فقط قد تألق بصورة لافتة للنظر مع المنتخب العراقى فى كأس آسيا 2019 المقامة حاليا فى الإمارات العربية المتحدة، والتى خرج خلالها منتخب العراق من دور الـ 16 على يد قطر.



مهند على

ديبالا أكثر مهاجمى الدورى الإيطالى استعادة للكرات

يسجل النجم الأرجنتينى باولو ديبالا لاعب يوفنتوس رقما مميزا فى الموسم الحالى للدورى الإيطالى "الكالتشيو".

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى أن باولو ديبالا أكثر مهاجمى الدوري الايطالى قطع واستعادة للكرات حتى الآن هذا الموسم ( 101 مرة )، مما يدل على التألق الذى يعيشه اللاعب هذا الموسم على الرغم من قلة أهدافه مقارنة بالموسم الماضى.



باولو ديبالا

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجم ليون الشاب

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنه بعد اتصالات ايجابية مع وكيل اللاعب الشاب تانجى ندومبيلى، يوفنتوس يسعى للاتصال مع إدارة ليون الفرنسى من أجل ضم اللاعب الواعد البالغ من العمر 21 عاما، وستبلغ الصفقة إن تمت بنجاح نحو 60-70 مليون يورو.

ويعد ندومبيلى من أبرز المواهب فى الكرة الأوروبية، وانضم مؤخرا للمنتخب الفرنسى فى معسكره الأخير بقيادة المدير الفنى ديدييه ديشامب.