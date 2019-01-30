شكرا لقرائتكم مشجع أهلاوى يتعرض للإغماء فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض مشجع من المنتمين للنادى الأهلى للإغماء خلال فعاليات مباراة فريقه اليوم بالبطولة العربية للكرة الطائرة سيدات المقامة بمجمع صالات استاد القاهرة. وقام عدد من زملائه بنقله خارج الصالة المغطاة لاسعافة خشية حدوث أى مكروه به. وتشهد البطولة العربية للكرة الطائرة اليوم مواجهة خالصة بين الأهلى وسبورتينج، بينما استطاع الزمالك الفوز على الدفاع الجديدى المغربى.

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