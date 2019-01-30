شكرا لقرائتكم فضيحة كروية للذئاب .. روما يخسر بالسبعة أمام فيورينتينا ويودع كأس إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فيورينتينا نتيجة تاريخية على حساب نظيره روما وفاز عليه بسبعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وانهار دفاع روما أمام القوة الهجومية لفيورنتينا، حيث سجل فيديريكو كييزا هاتريك فى الدقائق 7 و18 و74 ، وسجل جيوفاني سيموني ثنائية فى الدقائق 79 و89 ، وسجل لويس موريل هدف فى الدقيقة 33 وماركو بيناسي هدف فى الدقيقة 66.

وأحرز هدف روما الوحيد الظهير الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف.

وتعرض البوسنى ايدين دجيكو مهاجم روما للطرد فى الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة يتأهل فيورنتينا إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليلحق بميلان الذى فاز على نابولي بالأمس بثنائية نظيفة.



روما وفيورينتينا

فرحة كولاروف بالهدف

فيورينتنيا وروما

فيورينتنيا

كييزا يحتفل

هدف كولاروف