شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 سولارى: سنقاتل على كل الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم ريال مدريد استعداداته لخوض مواجهة جيرونا غدا الخميس فى اياب دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا، بعد أن فاز الفريق فى لقاء الذهاب 4-2.

سولارى: ريال مدريد الأفضل فى التاريخ

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري، أن "الملكي" هو النادي "الأفضل في التاريخ"، وذلك رداً على بيب جوارديولا الذي اعتبر أن برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس أفضل ثلاثة فرق في العقد الأخير، متجنبا ذكر الميرينجي الذي توج بطلاً لدوري الأبطال الأوروبي أربع مرات في أخر خمس سنوات.

كان المدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي صرح في وقت سابق بأن "يوفنتوس وبايرن وبرشلونة هم أفضل ثلاثة فرق في أوروبا لأنهم يفوزون بالدوري المحلي كل عام، إنهم يفوزون بالكؤوس ومتواجدين في كل موسم. نريد أن نصل إلى هذا المستوى".

وبعدها بأيام، رد سولاري على تصريحات المدرب الكاتالوني معتبراً أن "هذا إغفال متعمد لكننا لن ندخل في جدال بشأن عقد من الزمان في حين أن ريال مدريد هو الأفضل في القرن".

وأضاف في مؤتمره الصحافي اليوم عشية مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أن الريال "هو الأفضل في التاريخ وهو الأفضل خلال العقد الأخير لأنه لا يمكن أبداً التقليل من شأن أحد، أبداً".

وكيل جاريث بيل ينفى شائعات رحيله عن ريال مدريد

نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل شائعات رحيله عن صفوف ناديه ريال مدريد الإسباني.

وقال بارنيت- في تصريح نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو)- "بيل لم يفكر أبدًا في ترك ريال مدريد رغم معاناته الشديدة في الموسم الماضي.. جاريث بيل كان يرتدي قميص ريال مدريد وهو في مرحلة الطفولة.. كان يحلم بالانضمام للفريق الملكي.. الحلم أصبح حقيقة".

وأضاف "من المهم أن يحصل بيل على الدعم من المحبين، إنه في ريال مدريد منذ 2013، ويحب هذا الفريق رغم ما يظهر في وسائل الإعلام.. ريال مدريد لا يرغب في بيع جاريث بيل.. لقد تعبنا من هذه القصص الكاذبة".

سولارى: سنقاتل من أجل جميع الألقاب التى ننافس بها

تحدث سولارى فى المءتمر الصحفى الخاص بلقاء جيرونا، قائلا "انتقال موراتا واستقبال مشجعى أتلتيكو مدريد له ؟ لاعب كرة القدم، ينتقل من نادى الى اخر ، عليه أن يكون محترفًا، ثم قد يحدث أنك تقع في الحب مع النادى الذى تلعب فيه، حدث لي ذلك مع مدريد".

"لم أفكر فى التعاقدات لفصل الشتاء، لدينا تشكيلة رائعة، وسنقاتل من أجل جميع الجبهات، والفريق متحمس لمواجهة كل مباراة جديدة، وعاد العديد من اللاعبين إلى مستواهم، وهذا هو أفضل الأخبار، سنقاتل من أجل كل شئ حتى النهاية، بسبب التزام اللاعبين ، قلوب اللاعبين عنصر اساسى".