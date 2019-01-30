شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلى اليوم الاربعاء 30/1/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر اقامتها السبت فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

لاسارتي يرفض رحيل حمودي ومحارب من الأهلي فى الشتاء

رفض مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فكرة التفريط فى الثنائى أحمد حمودى وإسلام محارب نظرًا للحاجة لخدماتهما، خاصة بعد بيع ميدو جابر للمقاصة بشكل نهائى وتعرض وليد سليمان لإصابة ستبعده لفترة طويلة، بالإضافة لاستخدام جونيور أجاى فى مركز المهاجم الصريح.

وتلقى الثنائى أحمد حمودى وإسلام محارب العديد من العروض سواء محليًا أو خارجيًا، إلا أن لاسارتى أبلغ إدارة التعاقدات أن ملف رحيلهما مغلق تمامًا.

الأهلى يفقد رمضان صبحى أمام سيمبا.. وتأهيل حمدى فتحى

غاب رمضان صبحي لاعب الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني رمضان من الإصابة بإجهاد في في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأخيرة أمام وادي دجلة، وهي الإصابة التي ستبعده عن مواجهة سيمبا المقبلة.

ويؤدي رمضان برنامجا تأهيليا على هامش المران تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، فيما أدى حمدي فتحي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، ويعاني فتحي من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، حيث تأكد غيابه عن الأهلي لمدة 10 أيام.

مستشفى الأهلى.. إصابة على لطفى وأشعة على كتفه لتحديد مدة غيابه

يُجرى على لطفى حارس مرمى الأهلى، أشعة على الكتف لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها.

وتعرض على لطفى للإصابة فى الكتف، وأدى حارس الأهلي تدريبات تأهيلية على مدار اليومين الماضيين ولم يشارك في تدريبات الحراس، ومن المنتظر أن تحسم الأشعة حجم إصابته ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

الأهلى يقرر فتح منفذ بالإسكندرية لبيع تذاكر مواجهة سيمبا

قررت إدارة النادي الأهلي فتح منفذ بيع في استاد الإسكندرية بداية من صباح اليوم، تيسيرا على جماهير الأهلي الراغبة في الحصول على تذاكر مباراة الأهلي و«سيمبا التنزانى » المقرر لها مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تستمر عملية بيع التذاكر بداية من اليوم حتى يوم السبت، كما سيتم فتح منافذ بيع التذاكر للأعضاء بمقر النادى بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد بداية من اليوم وحتى موعد المباراة .

لماذا يغيب صالح جمعة عن المشاركة في تدريبات الأهلي؟

سجل صالح جمعة غيابآ عن تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء لليوم الثاني علي التوالي، قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

واكد مسئولو الأهلي ان صالح جمعة يعاني من اجهاد في العضلتين الضامة والخلفية، وهو الأمر الذي يحول دون مشاركته في التدريبات.

رسمياً.. الأهلى يعلن قيد عمرو جمال ورامى ربيعة محلياً

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إنه تم قيد عمرو جمال ورامى ربيعة فى قائمة الفريق المحلية باتحاد الكرة.

وأوضح أن الجهاز الفنى عقد جلسة اليوم لمناقشة قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم الاستقرار على قيد جمال وربيعة بالقائمة، مشيرا إلى أن حسم المقاعد المتبقية بالقائمة الأفريقية سوف يتم خلال الساعات المقبلة بعد استكمال دراستها من جانب الجهاز الفنى.