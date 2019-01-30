جدول ترتيب الدورى الممتاز الاربعاء 30 / 1 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
أقيم اليوم الأربعاء 30/ 1/ 2019 مباراتين بالدورى المصرى، حيث استضاف فريق المصري البورسعيدى نظيره بتروجت، واصطدم إنبي بالمقاولون العرب.المصرى يهزم بتروجت بهدف دون رد
فاز فريق المصرى على نظيره بتروجت، بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى.
ويعد هذا الفوز هو الثانى على التوالى للمصري بعد الفوز على المباراة الماضية على حساب المقاولون العرب ، فيما تبقى الخسارة هى الخامسة على التوالى التى يتلقاها بتروجت منذ الفوز على سموحة بهدف دون رد فى الأسبوع الـ16.
بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد بتروجت عند 15 نقطة فى المركز الأخير.المقاولون يتعادل سلبيًا مع انبى
تعادل فريقا إنبى والمقاولون العرب سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للدورى.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 21 نقطة فى المركز الرابع عشر ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 28 نقطة فى المركز الخامس.
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة بينما ياتى بالمركز الثانى بيراميدز برصيد 39 وياتى فريق الاهلى بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة .
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