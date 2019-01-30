شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. محمد سليم يصعد بالملعب التونسى لدور الـ8 بكأس تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المصرى محمد سليم لاعب فريق الملعب التونسى هدف فوز فريقه أمام البنزرتى فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس تونس والصعود الى دور الـ8 لنفس البطولة .

وتعاقد نادي الملعب التونسي مع محمد سليم لاعب إنبي السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الدورى المحلى خلال الموسم الحالى، فى صفقة مدتها ثلاث مواسم ونصف خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويلعب محمد سليم فى مركز الجناح، وبدأ مسيرته الكروية فى الترسانة قبل أن يلعب لصفوف إنبي، ثم ينتقل لأكاديمية ميلان.

يذكر أن المصرى محمد سليم خاض تجربة بالدرجة الثالثة للدوري الإيطالي، مع عدة أندية على غرار لينيانو و برو سيتي و فاريزي.

وسبق وانتقل بعض اللاعبين المصريين للدورى التونسى أبرزهم عمرو مرعى الذى لعب فى صفوف النجم الساحلى وتألق حتى عاد فى يناير الحالى للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز .