شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة .. تعرض مشجع أهلاوي للإغماء في استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مشجع من المنتمين للنادى الأهلى للإغماء خلال فعاليات مباراة فريقه اليوم أمام سبورتينج بالبطولة العربية للكرة الطائرة سيدات المقامة بمجمع صالات استاد القاهرة. وقام عدد من زملائه بنقله خارج الصالة المغطاة لإسعافه خشية حدوث أى مكروه له. لمشاهدة الواقعة من الرابط التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا سوبر كورة .. تعرض مشجع أهلاوي للإغماء في استاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.