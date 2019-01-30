شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان : أتمنى قيادة مختار مختار للأهلى أو المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان نجم فريق الاهلى أنه يتمنى تولى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تدريب الفريق الأحمر أو تولى تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بسبب خبراته القوية فى عالم التدريب والتعامل مع اللاعبين المصريين .

وأضاف وليد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى أنه تعلم الكثير من مختار مختار خلال قيادة الفنية لفريق بتروجت فى التعامل مع كثير من الأمور داخل وخارج الملعب مثل الالتزام الدينى وعمل الخير .

وأشار وليد سليمان إلى أن علاقة مختار مختار باللاعبين قوية جدا وأنه دائم التواصل معه خلال الحديث تليفونيا والاطمئنان عليه وعلى أسرته .