شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/1/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 30/1/2019 ، العديد من الاخبار الهامة في الرياضة المصرية، والتي جاء في مقدمتها ، استقبال دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، فى مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل الخطيب فى مركز التعليم المدنى

استقبل دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، فى مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. من المتوقع، أن يناقش رئيس الأهلى مع وزير الشباب والرياضة، عدد من الملفات الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء.

فاز فريق المصرى على نظيره بتروجت، بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى.

تعادل فريقا إنبى والمقاولون العرب سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للدورى .

تعثرت مفاوضات المصرى مع إدارة الزمالك بشأن الحصول على خدمات محمود عبدالرازق "شيكابالا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

انتظم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى الأحد المقبل، فى افتتاح مشوار الفريق بدورى المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، جاءت مشاركة حفنى فى التدريبات بعد انتهاء الاعب من البرنامج الطبى والتأهيلى الذى وضع له بالفتره الماضية من أجل تجهيزه للمباريات.

أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يعمل طوال الوقت من أجل تنظيم بطولة أفريقيا بشكل مميز رغم ضيق الوقت ، مشيرا إلي أن جميع الجهات التنفيذية تعمل في كافة الاتجاهات ومنها حفل افتتاح البطولة الذي سيكون مبهر يليق بتاريخ مصر.

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، إن تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المحدد لها السبت المقبل، يتم تسليمها، اليوم الأربعاء، لجميع جماهير الأهلي بالقاهرة والجيزة.

تعرض أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج مع سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 3/3

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 0 فى إطار رابع أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى، وهو الفوز رقم 58 علي التوالي في سلسلة اللاهزيمة للنادى الأحمر.