شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستكمل قائمته الأفريقية بقيد الرباعى بوطيب وزيزو وعبد السلام وحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على قيد الرباعي المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو"، محمد عبد السلام، محمد حسن، في قائمة الزمالك الافريقية، وذلك قبل غلق باب القيد الافريقي، مساء غد الخميس.

وبذلك سوف تكون القائمة الافريقية للفارس الابيض 30 لاعبا، حيث كان الزمالك قد سبق له قيد 26 لاعبا، ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة مساء غدًا الخميس، متجهة الى نيروبي، لمواجهة جورماهيا الكيني، في افتتاح مشوار الفريق، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل، 3 فبراير.