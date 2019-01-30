شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعاقد مع "مدافع" شيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى حرس الحدود مع أحمد عبد الحكيم مدافع فريق شيكو أحد أندية القسم الثالث لمدة سنتين ونصف فى إطار رغبة الإدارة العسكرية فى بناء فريق قوى يستطيع عودة الفريق للساحة الرياضية من جديد . كان حرس الحدود قد أبرم العديد من الصفقات القوية من أندية القسم الثانى خاصة وأن هناك سقف مادى للتعاقدات الشتوية يجرى من خلاله الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى إبرام الصفقات .

احمد عبد الحكم لاعب شيكو

مدافع شيكو مع طارق العشرى

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يتعاقد مع "مدافع" شيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.