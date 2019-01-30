شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يمنع الزمالك من خوض مباريات على ملعبه تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا لنادي الزمالك يخطره فيه بعدم خوض أي مباراة على ملعبه تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية، مع سرعة تحديد الملعب البديل الذي سيستضيف مباريات الفريق في المنافسات القادمة.

ووقع الاتحاد المصري لكرة السلة غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الزمالك على خلفية أحداث الشغب التي حدثت خلال مباراة الفريق مع الجزيرة ببطولة دوري السوبر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد، إحالة طارق خيري المدير الفني لفريق الأهلي للتحقيق بسبب تصريحاته الاعلامية عقب مباراة فريقه أمام الجزيرة.

وتم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على محمد الكرداني المدير الفني للجزيرة، بسبب أحداث الشغب خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.