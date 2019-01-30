شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن سبورتنج 3/0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 0 فى إطار رابع أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى، وهو الفوز رقم 58 علي التوالي في سلسلة اللاهزيمة للنادى الأحمر.

جاءت نتائج الاشواط كاتلالى : 25/20 - 25/13 - 25/9

كان فريق الأهلى حقق فوزا كبيرا فى أول و ثانى لقاءاته بالبطولة على الدفاع المغربى و الصيد بنتيجة 3 /0 فى حضور الجماهير التى ملأت مدرجات اليوم .

من المقرر أن تحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الخميس ، قبل أن تستأنف البطولة بمواجهات قوية فى خامس ايام المنافسات بلقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و الأهلى المصرى مع المحرق البحرينى .



الأهلى يهزمن سبورتنج (1)



الأهلى يهزمن سبورتنج (2)



الأهلى يهزمن سبورتنج (3)



الأهلى يهزمن سبورتنج (4)



الأهلى يهزمن سبورتنج (5)



الأهلى يهزمن سبورتنج (6)



الأهلى يهزمن سبورتنج (7)



الأهلى يهزمن سبورتنج (8)



الأهلى يهزمن سبورتنج (9)



الأهلى يهزمن سبورتنج (10)



الأهلى يهزمن سبورتنج (11)



الأهلى يهزمن سبورتنج (12)



الأهلى يهزمن سبورتنج (13)



الأهلى يهزمن سبورتنج (14)