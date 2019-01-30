الوطن
مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول، وليستر سيتي، بالجولة الـ 24 من «البريميرليج»، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف.
وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب ليفربول على وسط الميدان، ونجح «الريدز» في التقدم في وقت مبكر من تلك المواجهة، وذلك عن طريق «ساديو ماني»، الذي اخترق منطقة جزاء الفريق الخصم، وأطلق تسديدة قوية على يسار حارس مرمى ليستر سيتي، محرزًا بذلك أول أهدافه فريقه في الدقيقة الثالثة من تلك المواجهة.
وفي الدقيقة التاسعة، وفي أول ظهور للدولي المصري محمد صلاح، والذي...
كانت هذه تفاصيل خبر 15 دقيقة| خطورة متواصلة من ليفربول.. وتراجع دفاعي من ليستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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