15 دقيقة| خطورة متواصلة من ليفربول.. وتراجع دفاعي من ليستر سيتي

الوطن

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول، وليستر سيتي، بالجولة الـ 24 من «البريميرليج»، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب ليفربول على وسط الميدان، ونجح «الريدز» في التقدم في وقت مبكر من تلك المواجهة، وذلك عن طريق «ساديو ماني»، الذي اخترق منطقة جزاء الفريق الخصم، وأطلق تسديدة قوية على يسار حارس مرمى ليستر سيتي، محرزًا بذلك أول أهدافه فريقه في الدقيقة الثالثة من تلك المواجهة.

وفي الدقيقة التاسعة، وفي أول ظهور للدولي المصري محمد صلاح، والذي...