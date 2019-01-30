جيرالدو: ميسي ورونالدو «مثلي الأعلى».. وأعشق ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول

الوطن
قال «جيرالدو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يعشق أداء الثنائي الأرجنتيني «ليونيل ميسي»، والبرتغالي «كريستيانو رونالدو».
وأضاف «جيرالدو»: «أعتبر ميسي ورونالدو بمثابة مثلي الأعلى في كرة القدم.. استمتع للغاية بأداء الثنائي المبهر».
وأوضح اللاعب الأنجولي، أنه يعشق 3 أندية، ويتابع مبارياتها، وهي فرق: ريال مدريد الاسباني، وليفربول الانجليزي، وبايرن ميونيخ الالماني.
وأشار لاعب الأهلي الجديد، إلى أنه يعشق تسجيل الأهداف، خاصة وأنه يبقى بمثابة إحساس أكثر من رائع لا يمكن وصفه، ولكنه في الوقت نفسه...
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