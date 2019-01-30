«صلاح» يقود كتيبة ليفربول أمام ليستر سيتي

الوطن أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني، «يورجن كلوب»، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة، اليوم، أمام ليستر سيتي، بالجولة الـ 24 من «البريميرليج». وفيما يلي تشكيلة فريق ليفربول، والتي يقودها الجناح الدولي المصري محمد صلاح:

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