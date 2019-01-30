مباشر.. ليفربول 1 - 0 ليستر سيتي .. هدف لماني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشر لمباراة ليفربول أمام ليستر سيتي في الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي. ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ10 برصيد 31 نقطة. وجاء تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون - الوسط: فاينالدوم – كيتا – شاكيري - الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينيو. في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، سجل ماني الهدف الأول لليفربول بعد تصويبة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لشمايكل معلنا تقدم الريدز.

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