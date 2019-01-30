جروس يستكمل قائمة الزمالك الأفريقية بضم 4 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو: استكمل نادي الزمالك قائمته الأفريقية، بعد إعلان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن ضمه لـ4 لاعبين. ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل بمواجهة جور ماهيا الكيني. ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي لنادي الزمالك، فقد ضم جروس كلا من المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو"، محمد عبد السلام، ومحمد حسن. واكتملت قائمة الزمالك الأفريقية لتصبح 30 لاعبا، حيث سبق وقام جهاز الزمالك الفني بقيد 26 لاعبا في وقت سابق أثناء مشاركته في الأدوار التمهيدية. الجدير بالذكر، أن الزمالك تعاقد مع الثنائي خالد بوطيب وزيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بينما تواجد محمد عبدالسلام ومحمد حسن بقائمة الفريق المحلية منذ بداية الموسم.

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