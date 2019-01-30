إنبي يتعادل مع المقاولون سلبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل فريق إنبي ونظيره المقاولون سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وبهذا التعادل رفع إنبي رصيده إلى النقطة 21 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 28 في المركز الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي نظيره الأهلي في مباراته المقبلة بينما يلتقي المقاولون نظيره طلائع الجيش.