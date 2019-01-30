صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل الريدز لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي. ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ10 برصيد 31 نقطة. وجاء تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون الوسط: فاينالدوم – كيتا – شاكيري الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينيو.

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