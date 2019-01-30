الزمالك يقيد 4 لاعبين في القائمة الإفريقية

أستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني ، على قيد الرباعي المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد “زيزو” ، محمد عبد السلام ، محمد حسن ، في قائمة الزمالك الافريقية ، وذلك قبل غلق باب القيد الافريقي ، مساء غد الخميس .
وبذلك سوف تكون القائمة الافريقية للفريق الابيض 30 لاعبا ، حيث كان الزمالك قد سبق له قيد 26 لاعبا .
ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك ، القاهرة مساء غدا الخميس ، متجهة الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكيني ، في افتتاح مشوار الفريق ، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل ، 3 فبراير .
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