جماهير ليفربول تغني لمدرب نيوكاسل بعد الفوز على مانشستر سيتي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تغنت جماهير ليفربول الإنجليزي بأسم رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل وليفربول الأسبق، خلال مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، الجارية حاليًا بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن

الجولة الـرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



يأتي ذلك، بعد فوز نيوكاسل بقيادة المدرب الإسباني بينيتيز على مانشستر سيتي

بهدفين مقابل هدف، مساء أمس، الثلاثاء، وإسقاط السيتي منافس ليفربول على اللقب، والذي يأتي خلفه بفارق أربع نقاط، حيث يملك الريدز 60 نقطة متصدر الدوري، بينما يملك السيتي 56 نقطة، في المركز الثاني.