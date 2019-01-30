جماهير ليفربول تغني لمدرب نيوكاسل بعد الفوز على مانشستر سيتي

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تغنت جماهير ليفربول الإنجليزي بأسم رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل وليفربول الأسبق، خلال مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، الجارية حاليًا بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمنالجولة الـرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يأتي ذلك، بعد فوز نيوكاسل بقيادة المدرب الإسباني بينيتيز على مانشستر سيتي
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