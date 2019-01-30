شاهد.. ليفربول يتقدم بالهدف الأول أمام ليستر سيتي

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تمكن ليفربول من التقدم بالهدف الاول أمام ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب انفيلدفي إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف بعد توغل من ساديو ماني في دفاع ليستر من الجهة اليسرى، ليسددها السنغالي بشكل ناجح معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء.
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