ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة أمام إشبيلية بكأس إسبانيا

برشلونة أمام إشبيلية كتب - محمد معتز صلاح الدين أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيل الفريق أمام إشبيلية في مباراة إياب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. نهائي كأس ملك إسبانيا. وجاء تشكيل الفريق الكتالوني لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: سيليسن في الدفاع: سيرخي روبيرتو، جيرارد بيكين كليمينت لينجيت، خوردي ألبا في الوسط: إيفان راكتيتش، سيرخيو سوسكيتس، أرثور في الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، فيليبي كونتينيو.

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