إصابة أحمد دويدار بقطع في وتر أكيليس

احمد دويدار كتب - عادل أبو الفضل: تعرض أحمد دويدار لاعب فريق الانتاج الحربي للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تدريب فريقه اليوم الاربعاء، استعدادا لمواصلة مبارياته في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. ومن المنتظر أن يخضع دويدار لجراحة في وتر أكيليس غدا الخميس، لينتهي موسمه مع الإنتاج الحربي حيث سيغيب اللاعب بسبب الإصابة لمدة ثمانية أشهر على الأقل. ومن المقرر أن يواجه الإنتاج الحربي نظيره الجونة في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.

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