مباراة فيورنتينا وروما كتب- أحمد البادي: سحق فريق فيورنتينا نظيره روما بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على ستاد أرتيميو فرانكي، في ربع نهائي كأس إيطاليا. سجل فيدريكو كييزا في الدقائق 7، 18، 74. 18، 74. وأحرز هدفي لويس مورييل في الدقائق 33، 69. وعزز جيوفياني سيميوني في الدقائق 79، 89 وسجل ماركو بيانسي في الدقيقة 66، فيما سجل هدف روما الوحيد الكيساندر كولاروف في الدقيقة 28. ولعب فريق روما بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعدما طرد حكم اللقاء إدين دجيكو لاعب الفريق. بذلك يتأهل فيورتينا إلى دور نصف النهائي بكأس إيطاليا. شاهد الأهداف ..

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيورنتينا يكتسح روما بسباعية في كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.