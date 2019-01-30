جروس يستقر على قيد رباعي الزمالك بالقائمة الأفريقية

كريستيان جروس مدرب الزمالك

كتب ـ مصطفى جويلي:

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، على قيد الرباعي خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو"، محمد عبد السلام، محمد حسن، في قائمة الزمالك الأفريقية،

وذلك قبل غلق باب القيد الأفريقي، مساء غد الخميس.

وبذلك سوف تكون القائمة الأفريقية للفارس الأبيض 30 لاعبًا، حيث كان الزمالك

قد سبق له قيد 26 لاعبا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة مساء غد الخميس، متجهة الى نيروبي، لمواجهة جورماهيا الكيني، في افتتاح مشوار الفريق، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل، 3 فبراير.