أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب رضاه عن تعادل الفريق سلبيا أمام إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الممتاز.
وقال النحاس في تصريحات لفضائية on sport "قدمنا مباراة جيدة، وكنا الفريق الأقرب للفوز فقد أهدرنا العديد من فرص التهديف في الشوط الاول والشوط الثاني".
وتابع "نحن وفريق انبي نمر بظروف صعبة، ولذلك فنتيجةالتعادل تعد جيدة في الوقت الحالي".
وأردف "كنا نواجه فريق كبير وكنا قريبين من الفوز ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك، وهماك مباريات كبيرة لعبناها ولكن غياب عنصر التوفيق دائما ما يكون مؤثار".
وواصل "الدور الثاني لبطولة الدوري صعب، والنقطة مؤثر للغاية، والتعادل أفضل بكثير من الخسارة،
وأضاف "المقاولون العرب عانى في المباريات الأخيرة من أمور صعبة خاصة على الجانب التحكيمي".
وأشار "غياب طاهر محمد طاهر وأحمد علي كان مؤثر على الفريق بالتأكيد، فهما من أهم العناصر ضمن صفوفنا منذ بداية الدوري، ولكن اللاعبين المتواجدين استطاعوا تأدية اقصى ما لديهم وتعويض الغيابات".
واختتم "لم يكن التوفيق حليفنا اليوم ولن في الفترة المقبلة، سنعمل مع الفريق للتطور بشكل أكبر، والعمل على استغلال الفرص التهديفية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المقاولون: التوفيق لم يكن حليفنا أمام إنبي.. وكنا الأقرب للفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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