الأهلي يقترب من الفوز بالبطولة العربية لسيدات الطائرة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل اقتربت لاعبات النادي الأهلي من حسم لقب البطولة العربية للاندية لسيدات رقم 20 التى تستضيفها القاهرة حتى يوم السبت المقبل بعد الفوز على سبورتنج 3 / 0 بعد مباراة قوية ومثيرة اسعدت الجماهير الغفيرة الفوز على سبورتنج 3 / 0 بعد مباراة قوية ومثيرة اسعدت الجماهير الغفيرةالتى حضر ت اللقاء؛ ليفوز الاهلى بالمباراة الثالثة والاخيرة في اليوم الرابع للبطولة، ليحرز الأهلى اللوز الثالث على التوالى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/20و 25/13 و25/9 لصالح النادي الأهلي.

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