كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس كتب- سارة جاب الله: أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام أتالانتا على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا. ربع نهائي كأس إيطاليا. وجاء التشكيل يوفنتوس كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني. خط الدفاع: دي تشيليو، روجاني، كيلليني، أليكس ساندرو. خط الوسط: خضيرة، بينتانكور، ماتويدي. خط الهجوم: ديبالا، كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي. وتشهد مقاعد البدلاء كلاً من : بينسوليو، ماتيا بيرين، مارتن كاسيرس، سبينازولا، كانسيلو، بيانيتش، إيمري تشان، دوجلاس كوستا، كين.

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أتالانتا في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.