إنبي يتعادل أمام المقاولون في الدوري

كتب- صبري حافظ: حسم التعادل السلبي لقاء إنبي مع المقاولون العرب بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 21 لدوري الممتاز. جاء اللقاء متوسط المستوى وزاد رتم سرعته في الشوط الثاني وتبادل الفريقان الهجمات خاصة المقاولون، وتصدى الحارس عمرو حسام تسديدة سرعته في الشوط الثاني وتبادل الفريقان الهجمات خاصة المقاولون، وتصدى الحارس عمرو حسام تسديدةقوية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء كادت تحسم اللقاء لصالح ذئاب الجبل. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون الى 28 نقطة كما ارتفع رصيد إنبي إلى 21 نقطة.

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