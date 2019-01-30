رياضة | عاجل.. ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول أمام ليستر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول أمام ليستر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الهدف الأول لفريقه أمام ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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