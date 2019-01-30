كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يكشف أخر تطورات صفقة "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن المفاوضات مع اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مستمرة ، وتم الإتفاق معه ، لكن تبقى عقبة تقف في طريق إتمام المفاوضات، من جانب نادي الزمالك ، وسيتم حلها قريبآ لاسيما وأنه تم مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2مليون جنيه، لكن تغير الكلام بعد ٢٤ساعة وطلب الزمالك ١٢مليون جنيه مقابل بيعه نهائياً وهو رقم مبالغ فيه ، وتعقيد للأمور ، بدون داعي خاصة أن اللاعب لم يبق في عقده سوى عام واحد فقط ووقتها لن يستطيع الزمالك الحصول على أي مقابل ، ويحق للاعب إن ينتقل لأي نادي بدون أي شروط لإنه أصبح حر.
و أوضح الخولي في تصريحات إذاعية :"أن شيكا اسم كبير ، وهناك تحركا جادا من قبل النادي للتعاقد مع شيكابالا وقيده ، قبل غلق باب القيد غدا.
وكشف الخولي ان اللاعب هو الذي رفض تمديد عقده مع الزمالك ،ولذلك أراد النادي بيعه بشكل نهائي، والاستفادة من المقابل المادي الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | المصري يكشف أخر تطورات صفقة "شيكابالا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.