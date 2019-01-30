رياضة | المصري يكشف أخر تطورات صفقة "شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يكشف أخر تطورات صفقة "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن المفاوضات مع اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مستمرة ، وتم الإتفاق معه ، لكن تبقى عقبة تقف في طريق إتمام المفاوضات، من جانب نادي الزمالك ، وسيتم حلها قريبآ لاسيما وأنه تم مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2مليون جنيه، لكن تغير الكلام بعد ٢٤ساعة وطلب الزمالك ١٢مليون جنيه مقابل بيعه نهائياً وهو رقم مبالغ فيه ، وتعقيد للأمور ، بدون داعي خاصة أن اللاعب لم يبق في عقده سوى عام واحد فقط ووقتها لن يستطيع الزمالك الحصول على أي مقابل ، ويحق للاعب إن ينتقل لأي نادي بدون أي شروط لإنه أصبح حر.