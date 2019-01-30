رياضة | عماد النحاس: كنا الأقرب للفوز أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس: كنا الأقرب للفوز أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بأن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام إنبي وكان من الأحق بالفوز باللقاء، لكن سوء التوفيق حرمه من ذلك.
وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على نتيجة اللقاء، وكنا الأفضل طوال ال٩٠ ذقيقة، خاصة وأننا واجهنا فريقا كبيرا في ظروف صعبة لنا وله".
وتابع "تعرضنا لأمور صعبة في المباريات الأخيرة، وتحديدا من الجانب التحكيمي، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".
وواصل "التعادل بالنسبة لنا نتيجة ليست سيئة ففي الدور الثاني من الدوري من المهم أن يقوم الفريق بتجميع النقاط، ولا يفقد أي نقطة، فالنقطة مهمة للغاية".
واستطرد "الحمد لله على التعادل بدلا من لا شيء، مشيرا إلى أن الفريق خاض مباراة اليوم في غياب أحمد علي الموقوف، وطاهر محمد طاهر المصاب والذي نتمنى عودته سريعا لنا".
وأوضح "أشكر جميع اللاعبين على مستواهم، وكنا الأقرب لتحقيق الفوز وعدم التوفيق سبب في التعادل".
وأشار "أمامنا ١٥ يوما لخوض المباراة المقبلة، وسنعمل على تجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء".
وأردف "غدا سينضم لنا لاعبا جديدا بعد إنهاء كافة الأمور الخاصة به ووصول بطاقته الدولية، بجانب فاروقا الذي تعاقدنا معه وحجزنا له مكانا في القائمة".
وأتم حديثه "المنافسة على المربع الذهبي ليس سهلا، لكننا نتطلع لوضع نادي المقاولون العرب في مكانه الصحيح".
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