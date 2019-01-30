رياضة | عماد النحاس: كنا الأقرب للفوز أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس: كنا الأقرب للفوز أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بأن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام إنبي وكان من الأحق بالفوز باللقاء، لكن سوء التوفيق حرمه من ذلك.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على نتيجة اللقاء، وكنا الأفضل طوال ال٩٠ ذقيقة، خاصة وأننا واجهنا فريقا كبيرا في ظروف صعبة لنا وله".

وتابع "تعرضنا لأمور صعبة في المباريات الأخيرة، وتحديدا من الجانب التحكيمي، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".