رياضة | جيلبرتو: الجيل الحالي للأهلي قادر على الفوز بكل البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيلبرتو: الجيل الحالي للأهلي قادر على الفوز بكل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأنجولي جيلبرتو، لاعب الأهلي السابق، قال إنه يشعر بالاشتياق إلى جمهور الأهلي، والتواجد في هذا النادي العريق الذي قضي فيه 8 سنوات من أفضل سنوات عمره الكروي، إن لم تكن الأفضل. موضحاً أنه ما يزال يستعيد ذكريات اللعب للأهلي والإنجازات التي حققها خلال مسيرته بالقميص الأحمر.
وأوضح جيلبرتو، أنه يشعر بالفخر عندما يجد من يتحدث عنه وعن مواطنه، فلافيو، بشيء من الإيجابية، بعدما ساهما في تحقيق إنجازات وبطولات محلية وقارية.
وقال جيلبرتو، إن فكرة المقارنة بين الجيل الذي كان يلعب فيه مع الأهلي والجيل الحالي للفريق، صعبة. مؤكداً أن كل جيل وكل مرحلة لها ظروفها وأحداثها التى تؤثر فيها، لكن الأمر المؤكد أن الأهلي غني دائماً بلاعبيه ومدربيه وإدارته التي تؤهله لتحقيق البطولات المحلية والقارية.
وأشار جيلبرتو، إلى أنه عاش لحظات سعيدة في الأهلي، ولا يمكن اختيار الأفضل منها بالنسبة له، فقد عاش أحداثاً مهمة، وساهم مع كتيبة جيدة، من اللاعبين في رفع اسم الاهلي عالياً محلياً وأفريقياً بل وعالمياً.
وشدد جيلبرتو على حرصه ومتابعته الدائمة والمستمرة لمباريات الأهلي حالياً سواء في مشاركاته المحلية او الافريقية. مؤكدًا على تواصله المستمر مع بعض أصدقائه بالقاهرة، موضحاً أن الاهلي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق كل البطولات وإسعاد الجماهير دائماً.
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