رياضة | جيلبرتو: الجيل الحالي للأهلي قادر على الفوز بكل البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيلبرتو: الجيل الحالي للأهلي قادر على الفوز بكل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأنجولي جيلبرتو، لاعب الأهلي السابق، قال إنه يشعر بالاشتياق إلى جمهور الأهلي، والتواجد في هذا النادي العريق الذي قضي فيه 8 سنوات من أفضل سنوات عمره الكروي، إن لم تكن الأفضل. موضحاً أنه ما يزال يستعيد ذكريات اللعب للأهلي والإنجازات التي حققها خلال مسيرته بالقميص الأحمر.

وأوضح جيلبرتو، أنه يشعر بالفخر عندما يجد من يتحدث عنه وعن مواطنه، فلافيو، بشيء من الإيجابية، بعدما ساهما في تحقيق إنجازات وبطولات محلية وقارية.