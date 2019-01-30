كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل برشلونة أمام إشبيلية.. هل تحدث الريمانتودا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي إشبيلية، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : سيلسين. خط الدفاع : روبيرتو - لينلجيت - بيكيه - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - أرثور - كوتينهو. خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز. يذكر أن نادي إشبيلية نجح في الفوز ضد نادي برشلونة بمباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويحتاج البارسا لتحقيق الانتصار باكثر من هدفين للتأهل لدور النصف نهائي.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. تشكيل برشلونة أمام إشبيلية.. هل تحدث الريمانتودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.