رياضة | الزمالك يستقر على قيد بوطيب و3 لاعبين أخرين في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على قيد بوطيب و3 لاعبين أخرين في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني ، على قيد الرباعي المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو" ، محمد عبد السلام ، محمد حسن ، في قائمة الزمالك الافريقية ، وذلك قبل غلق باب القيد الافريقي ، مساء غد الخميس .
وبذلك سوف تكون القائمة الافريقية للفارس الابيض 30 لاعبا ، حيث كان الزمالك قد سبق له قيد 26 لاعبا .
ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك ، القاهرة مساء غدا الخميس ، متجهة الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكيني ، في افتتاح مشوار الفريق ، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل ، 3 فبراير .
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولون العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 28 نقطة
7- المصري 25 نقطة
8-طلائع الجيش 24 نقطة
9- سموحة 24 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 21 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي21 نقطة
15- النجوم 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة
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