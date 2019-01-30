رياضة | الزمالك يستقر على قيد بوطيب و3 لاعبين أخرين في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على قيد بوطيب و3 لاعبين أخرين في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني ، على قيد الرباعي المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو" ، محمد عبد السلام ، محمد حسن ، في قائمة الزمالك الافريقية ، وذلك قبل غلق باب القيد الافريقي ، مساء غد الخميس .

وبذلك سوف تكون القائمة الافريقية للفارس الابيض 30 لاعبا ، حيث كان الزمالك قد سبق له قيد 26 لاعبا .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك ، القاهرة مساء غدا الخميس ، متجهة الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكيني ، في افتتاح مشوار الفريق ، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل ، 3 فبراير .

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري 25 نقطة

8-طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة