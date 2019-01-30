رياضة | غزل المحلة.. 13 صفقة في الميركاتو الشتوي لزعيم الفلاحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة.. 13 صفقة في الميركاتو الشتوي لزعيم الفلاحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري غزل المحلة 13 صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق بفترة الإنتقالات الشتوية أملا في الصعود لدوري الأضواء، وهم بسام ماهر لاعب نادي انبي والداخلية، واسلام حسين اعارة من سيراميكا، ومحمود البركي لاعب بدر، وهاني عادل لاعب فاركو، وخالد رسلان صانع ألعاب شربين، ومحمد اسامة البشبيشي حارس مرمي الاهلي السابق، وعلي صخر جناح الاسماعيلي أعارة 6 اشهر، وأحمد عاشور مهاجم ناشئين حرس الحدود، ومحمد منتصر لاعب طنطا الاسبق، وستفيان اوليه أكرا الغاني، ومحمد زيكا لاعب الإنتاج الحربي، وليد عطية مهاجم الاسماعيلي الاسبق علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر، واللاعب الافريقى ساديه اوليفر لمدة موسمين ونصف.

وتم فسخ العقد بالتراضي مع كل من الافريقي الحسن ديالو، وحميدة علي، الذي انتقل لصفوف اف سي مصر، وحسن صبري حارس الفريق الذي انتقل للزرقا.

كما تم إعارة كريم عباس لفريق سيراميكا، ووليد الحصري هداف الفريق لنادي دكرنس.

قائمة الفريق الذي استمرت منذ بداية الموسم "محمد فتحي، منتصر نجيب، محمد طارق الكومي، وحسن عبده، وفتحي مبروك، وعلي دياب، وخالد الاخميمي، وأحمد عادل، ومحمد ثروت، وعمرو نبيل، وأحمد سامي، ومحروس ابراهيم "بومبة"، واحمد فهمي، ومحمد الصغير، وعبده يحيي، ومحمد غلوش، وباتريك أدو، ومحمد رمضان، وتحت السن كل من "أحمد الندري، وحسام حسن".

يقود الفريق خالد عيد مديرا فنيا ويعاونه طارق غيدة مدرب مساعد، وعبدالرؤوف عيد مدرب حراس، وسرور شحاته أداري، وحسام عزو مشرف عام علي الكرة، وطه السيد مدير التسويق والاستثمار.

يحتل المحلة المركز السادس ب27 نقطة، ومن المقرر أن يواجه نظيره الأوليمبي بالجولة المقبلة من دوري القسم الثاني.