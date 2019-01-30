رياضة | رودريجيز يتلقى عرضاً مفاجئا من الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجيز يتلقى عرضاً مفاجئا من الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إسبانية إلى أن الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني والمعار حالياً مع فريق بايرن ميوينخ الألماني قد تلقى عرضاً من الدوري الإيطالي.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن رودريجيز تلقى عرضاً من الدوري الإيطالي ولكن ليس من أندية القمة في المسابقة مثل يوفنتوس والإنتر وميلان ونابولي أو حتي روما.

وأوضح الموقع الإسباني أن العرض المقدم للكولومبي الدولي قد جاء من فريق أتالانتا الذي يحتل المركز السابع في بطولة الدوري الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن الكولومبي رودريجيز سيرفض العرض دون النظر، لأنه يرفض الانتقال لفريق ليس من أندية القمة خلال الفترة القادمة.