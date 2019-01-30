رياضة | المقاولون وإنبي "حبايب" بعد التعادل السلبي في لقاء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون وإنبي "حبايب" بعد التعادل السلبي في لقاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبى والمقاولون العرب، والتى جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للدورى المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متواضعة على المستوي الفني من جانب الفريقين، حيث غابت عن أحداث اللقاء الندية والإثارة، وإن كان فريق المقاولون الأفضل في اللقاء، حيث نجح لاعبوه في الوصول لمرمي الفريق البترولي الذي التزم الدفاع، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلي 28 نقطة في المركز الخامس جمعها من (9 إنتصارات، 3 تعادلات، 8 هزائم، وسجل 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا)، بينما وصل إنبي للنقطة 21 نقطة فى المركز الرابع عشر جمعها من (4 إنتصارات، 9 تعادلات، 7 هزائم، وسجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا)