رياضة | رئيس المقاصة يحسم الجدل حول انتقال مودي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة يحسم الجدل حول انتقال مودي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصة الجدل حول انضمام المدافع أحمد عبد العزيز "مودي" للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وأكد رئيس المقاصة في تصريحات صحيفة اليوم إن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي، للتعاقد مع المدافع أحمد عبد العزيز "مودي"، مشيراً إلى أن مودي لم يتلق أي عروض من الأهلي، ولا صحة لما تردد حول هذا الأمر.

وأوضح رئيس المقاصة أن فريقه يحتاج للتدعيم بلاعب خط وسط، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية وذلك بناءً على طلب الجهاز الفني.

وأشار إلى أن المقاصة ما زال في المركز الرابع، بالدوري المصري الممتاز، ولديه طموحات كبيرة لإنهاء الموسم في مركز متقدم.