رياضة | جيرالدو: عشت لحظات صعبة بسبب الإصابة.. وطموحاتي بلا حدود مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو: عشت لحظات صعبة بسبب الإصابة.. وطموحاتي بلا حدود مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إنه مُتحمس تماماً لتجربته مع الفريق من أجل تحقيق بطولات وإنجازات يتذكرها جمهور الفريق سنوات طويلة قادمة.

وأوضح جيرالدو، أن تاريخ الاهلي الكبير في القارة الافريقية كان دافعاً له للموافقة على عرض الأهلي، موضحاً أن الدعم الجماهير الذى وجده من جمهور الفريق منذ انتقاله للنادي خلال يناير الجاري يجعل المسئولية كبيرة على كاهله.

وأتبع: "ما شهدته من دعم جماهير الفريق لي بشكل ملحوظ وكذلك مساندة لاعبي الفريق والجهاز الفني يزيد من دوافعي نحو النجاح وتحقيق البطولات."

وتحدث جيرالدو عن الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الرسمية الأولى مع الأهلي، قائلاً: "كانت لحظات صعبة بالفعل.. فليس هناك أسوأ من أن يتعرض لاعب لإصابة في أول ظهور رسمي له أمام جماهير فريقه، خاصة أن أي لاعب يخوض المواجهات الأولى دائماً بحثاً عن تقديم نفسه بشكل جيد أمام الجماهير.

وأوضح أنه استغل فترة إصابته لزيارة أسرته والاطمئنان على زوجته، خاصة بعدما رُزق بطفل، سُيكمل في السادس من فبراير المقبل شهرًا، أطلق عليه اسم "لوكاس".

ووأوضح جيرالدو، أنه تماثل للشفاء من الإصابة الأخيرة، وعاد للمشاركة مع الفريق مؤخراً، مُتمنياً أن يُحالفه التوفيق، وأن يكون عن حُسن ظن الجماهير ومسئولي النادي، ويساهم مع زملائه بالفريق في تحقيق البطولات والإنجازات، خاصة وأن مواطنيه، فلافيو وجلبرتو، حققا نجاحات رائعة ما زال يتحدث عنها الجمهور الأهلاوي حتى الآن.