رياضة | جيرالدو: أتمنى السير على خطى فلافيو وجيلبرتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو: أتمنى السير على خطى فلافيو وجيلبرتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتواجد في مصر والدفاع عن قميص النادي، مؤكدًا انه يمتلك طموحات كبيرة لتحقيقها من اجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.

وأضاف: "قبل الدخول في مفاوضات مع الاهلي كان لدي رغبة في الرحيل عن أول أغسطس ولكن النادي لم يكن مقتنعًا بهذا الأمر، حيث كان لدي العديد من العروض من أندية الترجي التونسي وبيدفيست الجنوب إفريقي إلى جانب عرض من أحد الأندية البرازيلية، ولكن عندما ظهر عرض الأهلي لم يكن من السهل أن أرفض هذا العرض، فهو الأعرق في القارة الإفريقية، ومن ثم غيرت كل تفكيري، ورحبت على الفور بارتداء قميص الأهلي، وانتهت الصفقة بنجاح.

وأوضح أنه يعرف القصة التاريخية التي عاشها الثنائي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو مع الأهلي، مؤكدًا أنه يتمنّى أن يسير على درب الثنائي، وأن ينجح في صناعة مجد له كما فعلها من قبل جيلبرتو وفلافيو خلال رحلتهما مع الاهلي.

وأضاف ان جيلبرتو تحدث معه كثيرًا عن الأهلي، وعن الاستقرار والنجاح والدعم الجماهيري الكبير، وشجعه على خوض التجربة الاحترافية، التي يسعى فيها لتحقيق النجاح كما تحدث معه عن الأهلي وعظمته وتاريخه مؤكدًا أن انضمامه الى نادي القرن خطوة تبقى الاهم فى مشواره مع الكرة.

وقال لاعب الأهلي، إنه سعيد بدعم جماهير الأهلي له منذ اليوم الأول لإعلان إتمام الصفقة، ويتمني أن يكون عند حسن الظن بهم دائمًا من اجل المساهمة مع زملائه في تحقيق البطولات التي يعلم تمامًا أن جماهير الاهلي لا ترضي سوي بتحقيقها.