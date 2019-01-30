رياضة | التشكيل الأساسي لتوتنهام في مواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لتوتنهام في مواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : اوريه - فيرتونخين - ألدرفايلد - سانشيز - روز.

خط الوسط : وينكس - ايريكسن - سون - سيسوكو.

خط الهجوم : يورينتي.

ويريد نادي توتنهام هوتسبير في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة الفوز بالالقاب مرة أخرى بعد عدة سنوات.

ويسعى نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.