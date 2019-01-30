رياضة | هجوم ناري من رئيس الزمالك ضد عامر حسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري من رئيس الزمالك ضد عامر حسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الزمالك لاذعة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة لـ "عامر حسين".

وتابع "هل أصبحت لا ترى أي شئ إلا للزمالك ولا تحاسب ما يفعله الأهلي؟ لا نخاف من أحد فلقد أصبحت أعمى البصر والبصيرة ، ما يحدث منك غير مقبول وليس بأهوائك أن تفصل كل شئ لصالح الأهلي، ولو كنت رجلاً فلتتقدم باستقالتك من منصبك".

وأضاف " يجب أن ترحل ولا أحد في مصر يطيق وجودك، ولقد تدخل الزمالك من قبل في وجودك في منصبك، والأن لا نريدك يجب أن ترحل وكفى مهاترات".

وشجب مجلس إدارة الزمالك عدم وجود أي عقوبات تجاه رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي بعد أن أظهرت الشاشات التلفزيونية قيامه بتوجيه بعض الكلمات في حق الحكم الرابع "حسب وصف بيان للزمالك" خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة.

وأتم رئيس الزمالك " هل لم يرى رئيس لجنة المسابقات عامر حسين ما فعله رمضان صبحي بضرب مدافع وادي دجلة ويحصل على ركلة جزاء وكأنه صاحب الكرة في مصر، لا عقوبات عليه ويتم الكيل بمكيالين في تلك المواقف بين الزمالك والأهلي".