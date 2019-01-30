رياضة | تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. مباراة التقدم نحو اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. مباراة التقدم نحو اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : اليسون. خط الدفاع : ماتيب - فان دايك - روبرتسون. خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - كيتا - شاكيري. خط الهجوم : ماني - فيرمينيو - محمد صلاح. ويسعى نادي ليفربول لتوسيع الفارق بينه وبين نادي مانشستر سيتي، بعد خسارته بالأمس أمام نادي نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء

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