رياضة | رئيس الليجا يفجر مفاجأة بشأن قدوم نيمار ومبابي للدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الليجا يفجر مفاجأة بشأن قدوم نيمار ومبابي للدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، عن توقعاته بشأن اقتراب الدوري الاسباني استقبال صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكد "تيباس" في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أنه يتوقع انضمام نيمار ومبابي للدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وأضاف: " كنا نأمل في استمرار رونالدو في اسبانيا، ولكن رحيله لم يدمرنا،ا لليجا الإسبانية تتقدم بدون رونالدو، لا أعرف هل هو سعيد هناك وهل الدوري الإيطالي سعيد بقدومه أم لا، ولكن على أي حال رحيله لم يغير شيئاً في الليجا".

وشدد قائلًا: " أعتقد أن هناك أمرًا مهمًا سيحدث في الصيف المقبل بخصوص انتقال الثنائي مبابي ونيمار لليجا".